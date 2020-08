Lotto Soudal gaat ook de komende jaren door met betrouwbare fietsleverancier

Lotto Soudal hoeft zich ook de volgende jaren geen zorgen te maken over de kwaliteit van de fietsen. Het kan een verlenging aankondigen van het partnership met fietsleverancier Ridley, een bekende naam in de wielerwereld.

Tot eind 2022 gaan de wielerformatie en de fietsleverancier samen door. "Zowel Ridley als wijzelf hebben dezelfde visie op de wielersport", aldus Lotto Soudal General Manager John Lelangue. "Prestaties, kwaliteit en continuë research en development. Kortom, wij gaan voor het beste dat er is op de markt."

"Wij sponsoren Lotto Soudal al 13 jaar", zo vertelt Jochim Aerts, CEO Belgian Cycling Factory, het moederbedrijf van Ridley. "Zij gaven ons in 2005 een kans op het hoogste niveau. Samen wonnen we dat eerste seizoen, dankzij Robbie McEwen, onmiddellijk drie ritten in de Giro en de Tour. Een jaar later was onze eerste groene trui een feit, de start van een fantastisch en langlopend partnership."