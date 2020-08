Opluchting voor Jasper Philipsen: gelukkig geen breuken vastgesteld

'Philipsen maakte een lelijke smak', zo verwoordden ze het bij Belgian Cycling. De valpartij vond plaats op zo'n zeventig kilometer van de aankomst. Philipsen gaf ook meteen op. Het was dus toch enigszins bang afwachten hoe erg het was.

Er was vooral sprake van last aan de pols. Philipsen werd overgebracht naar een ziekenhuis in Lorient, waar verdere onderzoeken uitgevoerd werden. Zo werden er ook scans genomen en daaruit bleek gelukkig dat de renner geen breuken had opgelopen.

.@JasperPhilipsen had a nasty crash with 70 kms to go. He went to a hospital in Lorient to have his wrist checked, but X-rays revealed he has no fractures #EuroRoad20 pic.twitter.com/9OzQHlNlSi