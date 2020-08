Twee positieve coronatesten bij Lotto Soudal! Ploeg grijpt meteen in

Ondanks alle moeite die ook Lotto Soudal gedaan heeft om zulk scenario te vermijden, hebben er toch twee mensen positief getest bij de Belgische loterijploeg die in de staff zaten voor de Tour. De twee betrokken mensen en hun kamergenoten zijn meteen naar huis gestuurd.

Mits handhaving van de regels van het protocol voor de Tour zou Lotto al mogen inpakken. Daar stond immers in dat een ploeg naar huis gestuurd zou worden bij twee positieve coronatests. Inmiddels is die regel wel bijgesteld. Het is in elk geval zo dat twee leden uit de staff van Lotto positief getest hebben op Covid-19.

TWEEDE TEST NEGATIEF

Bij eerder genomen tests, zes dagen voor het aanvatten van de Ronde van Frankrijk, waren alle renners en personeelsleden nochtans negatief. Een tweede test, afgenomen op woensdag 26 juli, gaf in twee gevallen dus niet het verhoopte resultaat.

Gelet op de gezondheidsmaatregelen konden deze twee personen dus niet meer bij het team blijven in Frankrijk. Ook met de mensen met wie ze de kamer deelden, zal dus geen risico genomen worden. Lotto hoopt met alle anderen in een goede gezondheid Parijs te halen.