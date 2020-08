Van Avermaet wist dat het moeilijk zou worden op EK, maar ziet komende weken wel voldoende mogelijkheden

Het zijn de Italianen die de Europese kampioen in hun rangen hebben. Greg Van Avermaet moest niet wachten tot de finish om te beseffen dat die kans wel aanzienlijk was, gezien de breedte van hun selectie. Van Avermaet is wel optimistisch ingesteld richting de Tour.

Het EK-parcours in Plouay bood opportuniteiten, maar om de rest er echt af te gooien, was het misschien net niet lastig genoeg. "Een gat slaan was niet vanzelfsprekend", erkent Van Avermaet in HLN. "Intussen konden Nizolo, Démare en co. in positie 20-25 simpel overleven. Toen ik op de laatste klim nog zo veel Italianen rond me zag, besefte ik: dit wordt moeilijk."

PRIMA GENERALE REPETITIE

Het was redden wat er te redden viel voor de Belgen. Met Jasper Stuyven die uiteindelijk nog naar een ereplaats sprintte. "Veel koop je niet met een vijfde plaats. Maar het is altijd beter dan niks." Van Avermaet zag zijn eigen EK vooral als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. "Een prima generale repetitie.".

In de Tour liggen er in principe kansen genoeg om zich te tonen, denkt Van Avermaet. "Ik hoop effectief iets te kunnen betekenen de komende drie weken. Het parcours biedt mogelijkheden, ik zie er wel een aantal. Misschien zelfs al in de openingsweek."