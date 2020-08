Vansevenant dit weekend in actie op Belgische bodem, Ballerini kandidaat-winnaar voor Wolfpack in Brussel

Met Mauri Vansevenant zal één van de jonge talenten van Deceuninck-Quick.Step op Belgische wegen te bewonderen zijn dit weekend. Voor het eerst sinds hij de overstap naar de profs maakte, want zijn eerste koersen speelden zich in Frankrijk af.

Vansevenant kwam voor Deceuninck-Quick.Step al aan de start van de Tour de l'Ain en de Dauphiné. Nu zit hij in de selectie voor de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic, twee wedstrijden in België die dit weekend gereden worden.

Zij het enigszins in de schaduw van de Tour, maar het blijven mooie wedstrijden om te rijden. Deceuninck-Quick.Step werkt beide koersen af met dezelfde selectie. Naast Vansevenant nemen ook nog Ballerini, Honoré, Sénéchal, Serry en Steimle deel.

ZONDAG MASSASPRINT

Zondag in de Brussels Cycling Classic lijkt Ballerini alvast kandidaat-winnaar, met de vorm die de Italiaan recent demonstreerde. "Het zal dan wellicht eindigen in een massasprint", bevestigt sportdirecteur Klaas Lodewyck. Sénéchal is de andere kopman.