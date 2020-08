VOORBESCHOUWING: Mengen De Gendt en Alaphilippe zich in de strijd om de bolletjes?

Tijd om voor te beschouwen op de klassementen in de Tour, waar ook de strijd om de bolletjestrui zeker opnieuw gaat losbarsten. Deze is ook dit jaar verbonden aan het bergklassement. Een klassement waar we mannen als Thomas De Gendt en Julian Alaphilippe voorin mogen verwachten.

Thomas De Gendt was in 2018 al bergkoning in de Vuelta. Waarom zou het dan in de Tour niet eens lukken? De avonturier van Lotto Soudal zal in de eerste plaats op zoek gaan naar een ritzege. Als hij die binnen heeft en hij zo in een goede positie komt in het bergklassement, wakkert het hem misschien aan om dag na dag op zoek te gaan naar punten. Al is het in de Tour misschien nog zwaarder om die inspanningen te blijven leveren.

In de categorie 'geweldige aanvallers' past natuurlijk ook Julian Alaphilippe. Die rijfde de bolletjestrui in de Tour wel al binnen twee jaar geleden. In 2019 reed hij lang in het geel en oversteeg hij zichzelf om le mailliot jaune zo lang mogelijk vast te houden. Wellicht komt er geen herhaling van dat scenario en dat maakt de weg vrij om voor nog eens voor de bollen te gaan.

Een ander type winnaar kan ook in het bergklassement, bijvoorbeeld een klimmer die zijn klassementsambities niet kan waarmaken, en dan met de bollen alsnog zijn Tour kan redden. Romain Bardet deed het in 2019. Moeilijk in te schatten hoe het dit jaar gesteld is met de Fransman van AG2R. Een tweede bollentrui zou alvast een mooie prijs zijn. Ook zijn landgenoot Warren Barguil komt in aanmerking.

Wie het bergklassement al twee keer op zijn naam schreef, is Rafal Majka. Komt de Pool van Bora-Hansgrohe in een positie om een gooi te doen naar een hattrick? Of graaien de toppers in het klassement zoveel punten mee bergop dat ze automatisch vooraan komen in datzelfde bergklassement? Dan kunnen Bernal, Roglic of Quintana zich ook nog ontpoppen tot kandidaat-winnaars. En wat met de Colombianen van EF?

ONZE FAVORIETEN VOOR DE BOLLETJESTRUI

***** Julian Alaphilippe - Romain Bardet

**** Warren Barguil - Esteban Chaves - Sergio Higuita

*** Thomas De Gendt - Rafal Majka

** Adam Yates

* Egan Bernal - Nairo Quintana - Primoz Roglic