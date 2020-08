Wout van Aert houdt voet bij stuk over rol in Tour de France: "Groene trui voorlopig mijn doel niet"

Wout van Aert schikt zich volledig in zijn rol ten dienste van de ploeg. Dat heeft hij enkele dagen voor de Tourstart in Nice nog maar eens herhaald. De pure sprinters zien in hem nochtans een grote kandidaat voor het groen, maar dat is dit jaar nog niet aan de orde, volgens Van Aert.

Vooral vanwege de moeite die het kost om in het puntenklassement mee te doen. "Voor de groene trui gaan, doe je niet tussen alle andere dingen door. Dan ga je voor elke tussensprint en voor punten in de sprint aan de finish. Dat zal zeker onmogelijk zijn. Dat maakt geen deel uit van ons plan."

Ooit wil Van Aert er wel een keertje voor gaan. "Ik heb altijd gezegd dat ik er zeker een doel van wil maken in de toekomst. Ik ben nog altijd jong. Mijn kansen zullen wel komen, maar voorlopig is het mijn doel niet." Toen Van Aert zijn akkoord gaf om in functie van de ploeg te koersen in de Tour, wist hij natuurlijk niet dat hij in Nice zou arriveren in supervorm. "Ik hoopte toen al om op dit niveau te zijn. Je hoopt altijd zo goed mogelijk te zijn."

Het belangrijkste is dat ik het zelf goed vind

Zijn recente overwinningen in klassiekers hebben daar niets aan veranderd. "Ik heb natuurlijk enkele geweldige uitslagen behaald de laatste weken. Toen we het besproken hebben, stond ik er helemaal achter. Dat is nog altijd zo. Ik begrijp hoe mensen hierover denken. Het belangrijkste is dat ik het zelf goed vind."

Jumbo-Visma hoeft niet te vrezen dat Van Aert zich ook maar een klein beetje gaat inhouden. "Ik heb evenveel motivatie om dit tot een goed einde te brengen dan wanneer ik zelf probeer te winnen. Voor mij is het geen issue."