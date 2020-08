Ze kan het ook in de sprint! Annemiek Van Vleuten wint intens gevecht van Italiaanse om de Europese titel

Annemiek van Vleuten wilde als wereldkampioene ook Europees kampioene worden. Gezien haar dominantie dit seizoen waren alle ogen op haar gericht. Elisa Longo Borghini was een wel erg taaie tegenstandster, maar Van Vleuten kwam alsnog als eerste over de streep, na een sprint met twee zowaar.

Een valpartij van een vijftiental rensters was jammerlijk genoeg het eerste wapenfeit van dit EK voor vrouwen. Hierna werd het tempo steeds opgevoerd, waardoor het al snel een slijtageslag werd. Dat resulteerde in een kopgroep van een tiental rensters.

KOPECKY TOONT ZICH

Kopecky probeerde aanvankelijk met Andersen naar die tien toe te rijden. De Noorse was meer een blok aan het been. Kopecky gooide haar eraf en dichtte op haar eentje de kloof: knap! Het was echter een inspanning die tot niets diende, want met iets meer dan 50 kilometer te gaan kwam het tot een hergroepering.

Lizzie Deignan, nog winnares van de GP Plouay, gaf op na een val. Longo Borghini, Van Vleuten en Niewiadoma waren net voordien weggereden voorin. In de achtervolging weerde vooral Uttrup Ludwig zich, maar het was met Chantal van den Broek-Blaak opnieuw een Nederlandse renster die de oversteek wist te maken. Het kwartet verzamelde een voorsprong van een minuut.

VAN VLEUTEN OP KARAKTER

Longo Borghini tekende voor de eerste versnelling in de kopgroep in de laatste ronde. Van Vleuten ging er op karakter weer naar toe en Niewiadoma ging mee. Van den Broek-Blaak moest wel passen. Van Vleuten leek geen even grote overmacht te hebben zoals in zovele wedstrijden het geval was, maar kon op negen kilometer van de aankomst toch een gat slaan.

Longo Borghini wilde echter niet breken en maakte weer aansluiting, in tegenstelling tot Niewiadoma. Tenminste, niet op dat moment. Later sloten ze wel nog aan, maar op de laatste helling was het opnieuw passen. Eerst was het Longo Borghini die uitpakte met een demarrage, waarna ook nog een counter volgde voor Van Vleuten.

VERRASSING IN DE SPRINT

Die kreeg er de Italiaanse niet af en leek genoegen te moeten nemen met zilver, gezien de surplus aan explosiviteit bij Longo Borghini. Van Vleuten speelde op de verrassing en Longo Borghini had niet meer de macht om er nog over te gaan. Toch goud dus voor Van Vleuten, zilver voor Longo Borghini en brons voor Niewiadoma. Net geen podium dus voor Van den Broek-Blaak. Kopecky werd verdienstelijk zevende.