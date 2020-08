Zijn ploegleiders treden Sam Bennett bij over Wout van Aert: "Verwacht hem in Nice in de eerste groep"

Wout van Aert ontkent in alle toonaarden dat hij meedoet voor groen in de Tour, al tipte Sam Bennett hem onlangs nog als de te kloppen man in het puntenklassement. Ook de ploegleiding bij Deceuninck-Quick.Step ziet Van Aert wel meedoen.

"Ze zeggen dat Wout van Aert in functie van zijn ploeg gaat rijden, maar we zullen nog wel zien. Als hij in het openingsweekend op niveau is, zit er iets in voor hem", sluit Wilfried Peeters niet uit dat Van Aert één van de prominente figuren kan worden in het puntenklassement.

De eerste twee etappes zijn meteen allesbehalve gemakkelijk en komen ook allebei aan in Nice, tevens de startplaats van de Tour. "Ik verwacht hem in Nice in de eerste groep", zegt Peeters over Van Aert. "In de Dauphiné heeft hij ook de eerste rit gewonnen."

Ook Rik Van Slycke, een andere sportdirecteur bij Deceuninck-Quick.Step, houdt rekening met Van Aert voor het groen. "Automatisch als je een rit wint, ga je vooraan staan in dat klassement. Als je dan in de sprints derde, vierde of vijfde plaats kan rijden, is dat een klassement waar je in meedoet. Dat kan voor Van Aert dan wel een doel worden."

Deceuninck-Quick.Step reken in de sprints op Sam Bennett. De Ier gaat voor ritzeges, van het groen liggen ze zelf niet meteen wakker. "Het is niet dat je daarvoor gaat van bij de start", aldus Van Slycke. "De groene trui, dat is iets dat evolueert. Als de resultaten komen, kan je daar aan beginnen te denken. Je moet daar niet op focussen. Het groen is geen must, dat is geen prioriteit."