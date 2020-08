Deceuninck-Quick.Step klaar om sterke Tour te rijden: "Onze jongens zijn allemaal kampioenen, winnen zit in ons DNA"

Met Sam Bennett en Julian Alaphilippe hebben ze bij Deceuninck-Quick.Step twee stevige kaarten om te trekken. Maar zoals steeds bij deze ploeg gaat het vooral om het collectief en hebben ook de niet-kopmannen veel in hun mars. Ze maken zich bij de Wolfpack sterk dat ze een sterke Tour gaan rijden.

Wie weet halen ze in het openingsweekend al uit, al is het parcours al meteen niet van de poes. "We weten dat Nice geen vlakke regio in Frankrijk is. De eerste twee etappes zullen belangrijk zijn voor geel en het klassement. Als klassementsrenner kan je de Tour verliezen in het eerste weekend", denkt Wilfried Peeters.

Deceuninck-Quick.Step speelt Bennett uit in de massasprints. Alleen is het de vraag of die vaak gaan voorkomen. "Er zijn veel heuvelachtige ritten. Het zal er nerveus aan toegaan. Zien of het dan toch nog tot een groepssprint kan komen", besluit Tom Steels.

We maken veel kans op goede resultaten

Rik Van Slycke ziet het wel zitten voor de editie van 2020. "We maken veel kans op goede resultaten in deze Tour. Het zit in ons DNA om zo veel mogelijk te winnen. Dat is het idee en dat is in de Tour niet anders. Onze jongens hebben al veel bewezen. Het zijn allemaal kampioenen. Het zal niet simpel zijn voor de anderen om hen allemaal onder controle te houden. We hebben veel verkenningen gedaan, er liggen veel kansen voor ons."