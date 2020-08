Deceuninck-Quick.Step moet Stybar missen in de Tour: "Zdenek heeft specifieke kwaliteiten, Rémi kan ook rit winnen"

De ontgoocheling moet enorm zijn bij Zdenek Stybar. De Tourstart zal zaterdag plaatsvinden zonder hem vanwege een blessure. Een bittere pil voor de Tsjech die er zo naar had uitgekeken om mee te doen. Bij Deceuninck-Quick.Step zullen ze het zo goed mogelijk moeten opvangen.

Zo kort voor de start nog iets moeten wijzigen is natuurlijk niet het ideale scenario. "De verandering zit erin dat we een renner verliezen die bewezen heeft dat hij een koers kan afmaken", weet sportdirecteur Rik Van Slycke. "Zdenek heeft bepaalde specifieke kwaliteiten." Cavagna is aangeduid als zijn vervanger. "Rémi is een ander type renner, die ook zijn waarde heeft. We zullen het met de volledige ploeg moeten doen."

Al is het niet omdat Cavagna er pas op het laatste moment bijkomt, dat hij ten allen tijde in dienst moet rijden. "Rémi kan ook een rit winnen. Hij heeft al een rit gewonnen in de Vuelta. Als je het in de Vuelta kan, kan je het in de Tour ook hé", redeneert Van Slycke.

Wilfried Peeters gelooft ook wel in de Fransman. "Hij is in goeie doen. Laat opgeroepen worden, dat is niet evident. In het geval van Rémi is het meer een voordeel dan een nadeel. Hij is een heel sterke coureur en is conditioneel klaar."

In het teken van de collectieve sterkte zijn er nog anderen die misschien voor een onverhoopt succes kunnen zorgen, zoals Kasper Asgreen. "Hij heeft al getoond dat hij wedstrijden kan winnen. Hij zal geen vijf kansen krijgen, maar hopelijk wel één of twee. Kasper kan een rit winnen, de omstandigheden zullen dan wel allemaal een beetje moeten meezitten", besluit Tom Steels.