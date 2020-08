OFFICIEEL: Na snel herstel van zware val ondertekent Niki Terpstra nu ook nieuw contract

Goed nieuws deze maanden voor Niki Terpstra en niemand verdient het meer dan hij in de koers. De Nederlander herstelde verrassend snel van een zware valpartij. Zijn ploeg gelooft alvast nog in hem, want het bood hem een contract voor volgend jaar aan.

Voor de 36-jarige renners is een nieuw contract in deze tijden zeker een ferme opsteker. Terpstra kwam met zijn ploeg Total Direct Energie overeen om samen minstens nog één jaar door te gaan. Terpstra blijft dus aan boord tot het einde van 2021. Zijn zware valpartij ligt ondertussen twee maand achter hem. Ondertussen is hij ook terug op stage geweest met de ploegmakkers en heeft hij zelfs al opnieuw gekoerst in de Ronde van Wallonië. Terpstra gaat dus nog zeker een volledig seizoen aan zijn wielerloopbaan toevoegen. ✍️ ➕ 1⃣ @NikiTerpstra 🇳🇱#AllezTotalDirectEnergie⚡ — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) August 28, 2020