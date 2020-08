Thomas De Gendt met zelfde doel als anders naar de Tour en ziet meer dan voldoende kansen

Van Thomas De Gendt hebben we al heel wat straffe toeren gezien in de Tour. Komt de renner van Lotto dit jaar opnieuw met eentje op de proppen, terwijl alle renners nu erop gebrand zijn om te vlammen in de grootste koers ter wereld? Kansen zijn er alvast genoeg, meent De Gendt.

Eerder dan voor een nevenklassement te gaan, mikt De Gendt als aanvaller pur sang opnieuw op een ritzege. "Het doel is hetzelfde als andere jaren: gaan voor ritwinst. Als het lastig is, moet ik het proberen. Ik zie zeker zes kansen voor aanvallers, misschien meer. Wie weet probeer ik het al in de tweede etappe."

Ze kunnen niet elke dag controleren

In de Dauphiné had De Gendt graag al een keertje tot aan de meet gegaan, maar veel vrijheid kreeg hij in die rittenkoers niet. "De Dauphiné bestond uit slechts vijf bergritten en de klassementsploegen wilden absoluut controleren. Dit is de Tour, er zijn meer ritten en ze kunnen niet elke dag controleren."

De Gendt zal zijn maatje Tim Wellens moeten winnen. Die moest na een valpartij afhaken. Een aderlating voor heel Lotto Soudal, aldus De Gendt. "Dat Tim Wellens er niet bij is, is jammer voor de ploeg, want hij is iemand die er altijd voor gaat."