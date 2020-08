CCC Team mag juichen in Tour Poitou-Charantes: Tsjech ritwinnaar en nieuwe leider met één seconde voorsprong op Arnaud Démare

Josef Cerny van CCC Team heeft de tijdrit in de Tour Poitou-Charantes. Hij haalde het met 17 seconden voorsprong op Alexis Gougeard en 21 seconden op de topsprinter Arnaud Démare. Cerny is ook de nieuwe leider.

Er stond deze ochtend al een etappe op het programma in de Tour Poitou-Charantes en toen kregen we een Belgische overwinning, want Sander Armée trok aan het langste eind. Deze middag kon hij zijn kunststukje echter niet herhalen in de tijdrit, want de overwinning was voor de Tsjech Josef Cerny.

Cerny haalde het met 17 seconden voorsprong op Alexis Gougeard en 21 seconden op Arnaud Démare. De renner van CCC Team is zo ook de nieuwe leider met één seconde voorsprong op Démare.

Résultat du contre la montre :



1. Cerny J. (CCC) en 26'01"66

2. Gougeard A. (ALM) +17"

3. Demare A. (GFC) +21" — Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine (@TourPoitouChtes) August 29, 2020