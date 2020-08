Lockdown dreigt in Frankrijk, experts stellen zich vragen over Tour: "Wil het eens zien ..."

Het worden gekke weken in Frankrijk. Terwijl het aantal besmettingen toeneemt, start het circus van de Tour de France. "Het zal een enorme uitdaging worden."

7300 besmettingen vielen er vrijdag te noteren in Frankrijk, dat is het hoogste aantal op een dag sinds ... eind maart.

De Tour werd door de coronacrisis van eind juni naar nu uitgesteld, maar het kan dus nog steeds dat de Tour niet kan worden afgemaakt.

Uitdaging

En dus is de vraag of de Tour wel kan of mag doorgaan: "We zitten op dit moment in een situatie in Frankrijk waar de premier in Frankrijk spreekt om er alles aan te doen om een lockdown te vermijden", aldus epidemioloog Pierre Van Damme bij Radio 1.

"Als het niet anders kan, dan zou het een lockdown worden. Het lijkt me een ongelooflijke uitdaging om een Tour de France te organiseren, terwijl een aantal departementen in lockdown zouden gaan. Ik wil dat toch eens zien."