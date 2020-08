Remco Evenepoel is vergelijkingen beu, Belgische wielrenner reageert met humor en krijgt complimenten van Remco: "Snoop dogg is bang van je"

Remco Evenepoel is het beu dat hij de hele tijd wordt vergeleken met andere renners of dat mensen met hem worden vergeleken. Een tweet daarover is een heel eigen leven gaan leiden.

Remco Evenepoel is het beu dat hij de nieuwe Merckx wordt genoemd of de nieuwe Belgische junioren mogelijk de nieuwe Evenepoel. En ik stel mij steeds de vraag:

=> Waarom is er niemand zoals mij?🤦‍♂️🤷‍♂️😂

#187 — Laurens De Vreese (@LaurensDeVreese) August 28, 2020 "Iedereen is zichzelf", aldus de boodschap van Evenepoel via de sociale media. Waarop Laurens De Vreese met humor reageerde: "Waarom is er niemand zoals mij?" Het antwoord van Evenepoel volgde snel: "Er is niemand zoals jij. Zelfs Snoop Dogg is bang van je", werd er flink wat afgelachen op Twitter. Omdat er niemand zoals u is, zelfs Snoop Dogg is scared bruv 😧 — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 28, 2020