Wordt het zo'n dag? Eerste Belgisch succes in Franse koers!

De Tour de France trekt zich zaterdagnamiddag op gang in Nice, maar er zijn nog andere races die worden gereden. Het eerste Belgische succes is alvast binnen.

In de Tour Poitou-Charantes staan op zaterdag twee ritten op het programma. In de namiddag is er een tijdrit, in de voormiddag was er al een korte rit.

Armée

Sander Armée trok daarin snel op pad met onder meer Harm Vanhoucke. Met een late uitval wist hij uiteindelijk het peloton af te houden.

Mozzato en Hodeg vervolledigden het podium, Arnaud Démare blijft leider in het klassement. Zaterdagnamiddag is er nog een tijdrit in Futuroscope.