Dumoulin kan na val zonder erg ermee leven dat Deceuninck-Quick.Step geel heeft: "Dat vinden wij niet zo erg"

Tom Dumoulin reed tijdens de tweede Tourrit aardig wat tijd in de buurt van Michal Kwiatkowski. Eén keertje liep dat slecht af, want na contact met Kwiatkowski geraakte Dumoulin uit balans en op de grond. Niet wat je wil hebben zo vroeg in de Tour als klassementsman.

Gelukkig zonder erg. Veel andere renners komen met veel meer schade uit het eerste weekend. Dumoulin neemt Kwiatkowski ook niets kwalijk. "Hij tikte tegen mijn stuur aan, denk ik. Ik keek even naar links, misschien dat ik daardoor iets naar rechts uitweek en hij juist naar links kwam. Stom, maar het gebeurt", deed Dumoulin het verhaal van het incident bij Sporza.

We zijn er veilig doorgekomen

Het voornaamst voor Jumbo-Visma is dat de kopmannen geen fysieke schade of achterstand hebben opgelopen. "Uiteindelijk zitten Primoz en ik waar we moeten zitten. Voor ons was het niet het weekend om al uit te pakken. Dat hoefde niet. We zijn er veilig doorgekomen. Dat was prima."

Deceuninck-Quick.Step zal nu als ploeg met de gele trui in de rangen wellicht volop de verantwoordelijkheid nemen om de koers te controleren. "Dat vinden we niet zo erg. Ik denk dat wij moeten oppassen dat we niet het gewicht van de hele koers gaan dragen vanaf dag één. Dat hebben we dit weekend wel een beetje gedaan, maar daardoor zijn we ook uit de problemen gebleven, dus da's wel goed."