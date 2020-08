"Heb de verantwoordelijkheid genomen voor de veiligheid van de renners": moet er nog een extra stap komen met een 'Safety Car'?

De Tour de France begon met een heel bijzondere koersdag, met heel veel valpartijen. Uiteindelijk was het Tony Martin die de verantwoordelijkheid nam.

"Ik zag dat vele renners wilden de rit neutraliseren met al die valpartijen en gezien het ongeziene weer en de staat van het wegdek", aldus Tony Martin achteraf bij VTM. "En dus heb ik de verantwoordelijkheid genomen."

"De veiligheid staat voorop, dit was een statement richting de veiligheid van alle renners", was Der Pantserwagen duidelijk.

Safety car

Stilaan komt er een idee naar voren om - net als in de Formule 1 - een safety car in te voeren: "Het is natuurlijk niet zo evident als in de F1", beseft Michel Wuyts bij Sporza.

"Maar het is veruit het beste idee dat ik de voorbije dagen gehoord heb. Waarom heb ik dat zelf niet bedacht?"