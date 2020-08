Jakub Mareczko schenkt CCC de overwinning in Hongarije, aanval van Diether Sweeck & co niet beloond

Fel in de schaduw van andere grote wielerwedstrijden gaat ook de Ronde van Hongarije door. CCC, de zo geplaagde ploeg, heeft daar nog eens een succes kunnen behalen. Jakob Mareczko pakte in de tweede etappe de overwinning.

Na de ritwinst van de Spanjaard Aberasturi op de openingsdag in Esztergom, maakte het peloton in Hongarije zich op voor de rit van Debrecen naar Hajdúszoboszló. What's in a name? In elk geval was veldrijder Diether Sweeck, de broer van Laurens, wel bereid om zich op de weg te tonen.

Diether maakte deel uit van een groepje vluchters. Zij zouden echter teruggegrepen worden door het peloton. Ook een late aanval zorgde niet meer voor de verrassing. Met de finish in zicht had Mareczko nog het meest over en de Italiaan kwam als eerste over de streep.