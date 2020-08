Julian Alaphilippe opnieuw op de afspraak in Tour de France en pakt op dag 2 alweer ritzege én geel

Julian Alaphilippe en de Tour de France: het blijft een topcombinate! Na de voor hem glansrijke editie van 2019 heeft de Fransman van Deceuninck-Quick.Step dit jaar ook alweer zijn eerste ritzege beet. In de tweede rit met aankomst in Nice hield Alaphilippe net Hirschi af.

Met de Colmiane, de Turini en de Col d'Èze op het menu dook het Tourpeloton op dag twee al de bergen in. Het duurde niet al te lang vooraleer de eerste vluchters zich aanboden. Dat waren Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez, Pöstlberger, Sagan, Skujins en Trentin. Sagan ging dus meteen voor de punten voor groen, maar kreeg bij de tussensprint wel lik op stuk van Trentin, die dat meteen ook liet merken.

Een paar minuten later zat de Italiaan alweer in het peloton door een lekke band. Op de Colmiane trok Cosnefroy al ten aanval. Na de eerste klim kwamen de anderen wel terug. Sagan loste op de Turini. Cosnefroy leek dat ook te doen, maar kwam dan nog helemaal terug. Om de top als tweede te bereiken, na Perez.

MARTINEZ OP ACHTERSTAND

In de aanloop naar de Col d'Èze zat het avontuur van de vluchters erop. Benoot had overigens een minder dag en parkeerde. Met Martinez kwam één van de klimmers van EF ten val en die keek zo toch tegen een achterstand van een minuut aan. Ook voor Valverde was het achtervolgen, de Spanjaard had al eens van fiets moeten wisselen.

Alexander Kristoff had onderweg al moeten lossen. De gele trui zou dus zeker van schouders veranderen. Carthy bracht Martinez nog terug tot in de eerste groep. Al moest die laatste toch weer passen toen het weer bergop ging, net als Zakarin en Aru.

DE VERWACHTE AANVAL VAN ALAPHILIPPE

Wie wel nog over snedigheid in de benen beschikte: Alaphilippe schudde en danseuse de rest in eerste instantie uit het wiel. Hirschi sprong er wel nog naartoe. Vooraan in de groep der favorieten rolde Dumoulin na contact met Kwiatkowski. Toch zou de klassementsman van Jumbo-Visma tijdsverlies weten te vermijden.

Adam Yates dichtte in no time de kloof met Alaphilippe en Hirschi. De drie fietsten een voorsprong van meer dan twintig seconden: genoeg om in de afdaling stand te houden. Vanuit de achtergrond kwamen ze nog, maar Alaphilippe kwam op het juiste moment dan toch met de versnelling en won voor Hirschi. En Alaphilippe, hij staat alweer in het geel. Van Avermaet spurtte enkele tellen na de eerste drie overigens naar plek vier.