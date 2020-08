Remco Evenepoel ontzet door onderzoek van UCI: "Ik heb geweend in de armen van mijn vader"

Het werd ook besproken in Vive le Vélo. Serge Pauwels zag er niets verkeerd in en gelooft Patrick Lefevere, die verklaarde dat het een bidon was voor de finale. "Bedankt Serge Pauwels om mijn situatie uit te leggen", schrijft Remco Evenepoel op Twitter.

Alle commotie is er bij die laatste wel fel ingehakt. Naast zijn revalidatie moet Evenepoel er nu deze hele heisa ook nog bijnemen. "Ik ga eerlijk zijn. Ik heb in mijn ziekenhuisbed geweend in de armen van mijn vader. Ik voelde me shit."

Thanks a lot @sergepauwels for explaining the situation I was in.

I’m going to be honest. This morning I’ve been crying in my hospitalbed in the arms of my father. That is how SHIT I felt. I was fighting for my life at that moment. And my team just did the best for me!

