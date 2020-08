Sagan na ereplaats in chaotische rit vooral blij 'safe' te zijn: "Het was een grote puinhoop"

Niet iedereen durfde zich aan de aankomst in Nice er tussen te smijten, Peter Sagan deed dat wel. Met een vijfde plaats tot gevolg. Al zat ook de Slovaak vooral in met de veiligheid van iedereen na die toch wel chaotische etappe.

Voor Sagan was het een kans om geel te pakken. Dat kwam er niet van. Verder dan een vijfde plek geraakte hij niet, maar dat was amper een thema na de rit. Veilig over de streep geraken was immers al een immense opgave voor het hele Tourpeloton.

Het ging er heel nerveus aan toe in het peloton

"Het was een hele zware etappe, met een knotsgekke finale", vertelde Sagan in Nice. "De laatste vijf kilometer was het constant wind op kop. Het ging er heel nerveus aan toe in het peloton, het was een grote puinhoop", aldus Sagan.

De drievoudige wereldkampioen maalde er dus niet al te erg om dat hij niet dichter bij de overwinning kwam. "Zo'n sprints met wind op kop zijn altijd een loterij en soms heb je ook geluk nodig."