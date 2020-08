Adam Yates laat in de Tour zien wat hij kan betekenen voor Ineos: "Die sprint ging ik nooit kunnen winnen, hé"

Een week voor de start van de Tour geraakte bekend dat Adam Yates in 2021 voor Ineos gaat koersen. Deze koers rijdt de Brit nog in dienst van Mitchelton-Scott, maar ook bij Ineos werden ze er nog eens aan herinnerd wat Yates kan bergop, toen hij fluks het gat op Alaphilippe en Hirschi toereed.

Yates omschreef de etappe in zijn geheel als een hele zware dag. "Zelfs de beklimmingen in het begin werden aan een solide tempo afgewerkt. Je kon de vermoeidheid beginnen voelen. Er waren er veel aan het afzien, net als mij."

Toch had de Brit nog heel wat in de benen. De sprong maken naar Alaphilippe en Hirschi, daar had hij wel bijzonder weinig tijd voor nodig. "Er waren er al twee voorop. Ik wachtte tot het steile stuk er naar toe te springen en probeerde onmiddellijk samen te werken."

Ze zijn alle twee sneller dan mij

Vervolgens mochten ze onder hun drietjes uitmaken wie met de ritzege aan de haal ging. "Die sprint ging ik nooit kunnen winnen, hé? Ik denk dat de derde plek het maximale was dat ik uit de situatie kon halen. Ze zijn alle twee sneller dan mij, dus kan ik tevreden zijn met de derde plaats."