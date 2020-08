Dries Devenyns zag ploegmakker Alaphilippe winnen... op smartphone van wielerfan

Dries Devenyns heeft in de aanloop naar de finale van de tweede Touretappe weer ferm werk geleverd voor Julian Alaphilippe. Dat die laatste nadien op zijn beurt sterk uitpakte en het wist af te ronden, maakt het natuurlijk eens zo mooi.

Ploegmaat zijn van Alaphilippe: het is zeker in de Tour overigens een bijzondere beleving. Devenyns maakte de koers mee hard en in de finale was het dan aan Alaphilippe zelf. Het werk van Devenyns was dan alvast af. Het liet hem toe zich even aan de kant te zetten om zeker de ontknoping niet te missen.

"Ik heb de laatste 500 meter bekeken op een smartphone van een fan", vertelde Dries Devenyns op de Franse televisie. De nieuwsgierigheid naar de uitkomst van de etappe was natuurlijk aanwezig. "Ik wilde gewoon zien of hij het zou klaarspelen en dan wint hij ook effectief."

Ik heb het ook luid uitgeschreeuwd

Vreugde alom dus bij Deceuninck-Quick.Step. Natuurlijk bij ritwinnaar Alaphilippe, maar evenzeer bij Devenyns. "Ik heb het ook luid uitgeschreeuwd. Ik ben enorm blij voor hem."