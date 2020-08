Virtuele bergkoning moet opgeven in Tour de France na val

Slecht nieuws voor Anthony Perez. De renner van Cofidis was mee in de ontsnapping en zou morgen ook de nieuwe bergkoning worden, maar door een valpartij heeft hij moeten opgeven. Hij zou een sleutelbeenbreuk, open ribbreuk en klaplong opgelopen hebben.

Anthony Perez ging vandaag samen met bergkoning Benoît Cosnefroy en Jerome Cousin in de aanval. In de strijd om de bergpunten was Perez altijd de snelste en dus leek hij de nieuwe bergkoning te worden, maar door een valpartij moest Perez opgeven.

Het is nog niet duidelijk wat er echt gebeurd is, maar De 29-jarige Fransman zou een sleutelbeenbreuk, open ribbreuk en klaplong opgelopen hebben. Door zijn opgave blijft een andere Fransman, Benoît Cosnefroy, bergkoning.