Wout van Aert moest Tom Dumoulin helpen in tweede etappe: "Het was belangrijk dat iemand hem steun gaf"

In de tweede etappe van de Tour de France leek Wout van Aert voor eigen succes te kunnen gaan bij Jumbo-Visma, maar onze landgenoot zag hoe Tom Dumoulin stil stond langs de kant van de weg en hij besloot hem te helpen.

Wout van Aert zag Dumoulin langs de kant van de weg staan en hij wilde zijn ploegmaat dan ook helpen. "Ik moest hem alleen afduwen, maar hij kwam zo wel terug in het peloton. Voor mij was het een stuk lastiger en ik strandde op 50 meter. Jammer, maar het was belangrijk dat iemand hem steun gaf", aldus van Aert net voor de start van de derde etappe bij Sporza.

Wout van Aert leverde dus uitstekend werk voor de klassementsrenner. "Er waren geen renners meer achter ons, dus het was aan mij om de kopman bij te staan. Je rijdt hem nooit voorbij als hij in moeilijkheden is."