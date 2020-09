Nederlandse van Team Sunweb haalt het in GP Euromat, Lotte Kopecky eerste Belgische op vijfde plaats

De GP Euromat was een wedstrijd van 121.5 kilometer lang en het draaide uit op een massasprint. Daarin was de Nederlandse Lorena Wiebes de snelste. Wiebes haalde het Schellebelle van Charlotte Kool en Susanne Andersen.

Met Lotte Kopecky, Valerie Demey en Kim de Baat eindigden er volgens Wielerflits drie Belgen in de top 10. Kopecky werd vijfde, Demey zesde en de Baat negende. Met Alvarado eindigde er nog een bekende naam in de top 10. Ze strandde op de tiende plaats.

