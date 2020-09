Tom Boonen heeft het niet voor sprinttactieken van deze wielerploeg: "Je moet één sprinter aanduiden"

Met Edward Theuns had Trek-Segafredo gisteren opnieuw een renner in de top 10, maar Tom Boonen gelooft niet in de sprinttactieken van de ploeg. Volgens hem moeten ze één sprinter aanduiden die in elke sprint voor ritwinst moet gaan.

Bij Trek-Segafredo kunnen ze in de sprint op drie renners rekenen. Zowel Edward Theuns, Jasper Stuyven als Mads Pedersen rijden de Tour de France en ze lijken ook alledrie om te beurt hun kans te mogen wagen. Tom Boonen vertelde bij Vive le Vélo dat hij niet in deze tactiek gelooft. "Je moet één sprinter aanduiden. Anders krijg je geen automatismen. Het is geen chiro, maar topsport. De sprinter moet verantwoordelijkheid nemen en er moet gepresteerd worden", was Boonen duidelijk.