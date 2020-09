Opnieuw tweede plaats voor Belg in Giro voor beloften

In Frankrijk zijn de profs bezig aan de Tour de France, in Italië de beloften aan de Giro voor beloften. Het peloton maakte zich op voor een sprint na een lastige etappe dinsdag.

Dinsdag was Tom Pidcock veruit de sterkste in Italië. Hij won met ruime voorsprong voor de Italianen Colleoni en Aleotti. In het algemene klassement heeft Pidcock een minuut voorsprong op Colleoni.

Er stonden woensdag wel enkele heuveltjes op het programma. Eén stuk van 2e categorie en 4 stuks van 3e categorie. De top van de laatste beklimming lag evenwel op 45 km van de finish. Langs Belgische kant was het dan vooral uitkijken naar Jordi Meeus. De 22-jarige renner van SEG Racing Academy werd in de 2e etappe al eens tweede in een sprint.

Maar ook in de 5e etappe moest Meeus iemand anders laten voorgaan. Deze keer niet Colnaghi zoals in etappe twee, maar wel een andere Italiaan: Jonathan Milan. Jack Stewart van het opleidingsteam van FDJ eindigde op plaats 3. Tom Pidcock blijft leider.