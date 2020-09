Sportief directeur Jumbo doorziet blufpoker van Dumoulin

Tom Dumoulin eindigde gisteren mee in de eerste groep en blijft zo dus een belangrijke joker in de ploeg van Jumbo-Visma. Maar het heeft niet veel gescheeld of de Nederlander moest lossen.

Na afloop was Dumoulin eerlijk: "Ik was niet goed. Het was op hangen en wurgen", vertelde hij. "Ik ben hier niet om te vechten om aan te sluiten. Ik wil beter zijn dan dat. Wat de ploeg en Primoz (Roglic) doen, is fantastisch. Maar had er zelf meer van verwacht", zei Dumoulin.

Maar sportief directeur Merijn Zeeman wil daar niets van weten. "Tom is goed, dit was gewoon een super zware finale", zegt hij in het programma Avondetappe. "Er werd heel snel geklommen en Tom moest een gaatje laten, maar hij heeft dat ook meteen weer gedicht. Dat is een teken dat hij echt wel goed is", is Zeeman overtuigd.

En maar goed ook voor Jumbo, want zo lang Dumoulin bij de favorieten kan blijven, kunnen ze bij de Nederlandse formatie twee pionnen uitspelen in de finale.