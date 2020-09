Wat denken favorieten over hun winstkansen? Van "niet makkelijk" tot "Dit is een kans voor mij"

De 5e etappe in de Ronde van Frankrijk kan alle kanten opgaan. Met een zware aankomststrook en mogelijke wind in de laatste 50 km, zal het een spektakel zijn om te volgen.

van Aert

Wout van Aert liet zich in de etappe van dinsdag opnieuw opmerken door bergop een lange beurt voor zich te trekken en het peloton op een lint te trekken. De etappe van woensdag is hem misschien wel op het lijf geschreven. Vorig jaar was hij in Albi ook de sterktse na een lastige etappe. "Ik denk dat ik een klein voordeel heb op de echt snelle mannen. Ik ben voorlopig nog van plan om me ertussen te gooien", klinkt het.

Trentin

In de tweede etappe ging Matteo Trentin mee in de ontsnapping, samen met onder meer Peter Sagan. De Italieen won ook nog eens de tussensprint voor Sagan. Heeft hij ambitie om voor groen te gaan? Dan ligt deze aankomst hem misschien wel. "Vandaag zou me meer moeten liggen dan de etappe in Sisteron die Ewan won. Ik probeer om punten te scoren, maar er is een andere rener die ook zijn best doet", refereert hij naar Sagan. In de stand heeft Trentin 22 punten achterstand op Sagan.

Ewan

Caleb Ewan won de etappe in Sisteron met veel overmacht. Van achteruit remonteerde hij iedereen op kruissnelheid. De etappe van vandaag staat ook als een vlakke etappe in het roadbook, maar Ewan weet dat het lastig zal worden. "Er zijn enkele klimmetjes dus het zal niet eenvoudig worden. Ik hou normaal gezien wel van technische aankomsten", klinkt het bij de Australiër van Lotto-Soudal.

Fransen

Bij de organisatie van de Tour hebben ze uiteraard ook veel aandacht voor de Franse renners. Hugo Hofstetter van Israel Start-Up Nation kwam in Sisteron als vierde over de streep. "Ik maakte toen misschien wel een klein foutje. Ik moet me vandaag opnieuw bewijzen en geen fouten maken. Wie weet wat zit er dan wel iets in voor mij."

Ook Bryan Cocquard wordt nog even uitgehoord. De sprinter is een vaste klant in de top 10 van een massasprint in de Tour, maar tot een overwinning kwam het nog nooit. "Het is een interessante etappe voor mij vandaag. We zijn erg gemotiveerd. Ik droom al lang van winst in de Tour", zegt hij.