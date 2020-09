🎥 Tom Steels zat mogelijk volledig juist met voorspelling voor bergrit: "Ook proberen groen van Bennett te verdedigen"

Tom Steels zag hoe Deceuninck-Quick.Step het geel kwijtspeelde, maar met Sam Bennett wel het groen heeft. Zo was de Ier ook perfect herkenbaar, want anders was het met mondmasker en bril wat moeilijker geweest, al had hij anders wel zijn kampioenentrui mogen aantrekken.

In elk geval: ze vliegen er bij Deceuninck-Quick.Step weer met goede moed in. Tom Steels wist wel wat er van de zesde rit verwacht mcoht worden. "De eerste 150 kilometers zijn vlak en daarna een zware oplopende sector naar de streep. Ik denk dat het een dag voor de ontsnapping gaat worden", zei de sportdirecteur voor aanvang van de etappe.

"Het gaat een gevecht worden om daarbij te zijn. Laten we proberen om in die ontsnapping te zitten, maar zeker ook om de groene trui van Sam Bennett te verdedigen." En kijk: er is een kopgroep weg van acht man, die wel wat ruimte krijgt en potentieel heeft. Dat had Steels dus goed bekeken.

As a breakaway tries to go away, take a minute to watch @SteelsTom’s #TDF2020 stage 6 previews. pic.twitter.com/RnTCk6P0W0 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) September 3, 2020

Deceuninck-Quick.Step heeft zoals het wou ook een mannetje mee in de persoon van Rémi Cavagna. De weersomstandigheden zitten alvast niet tegen, ook altijd meegenomen. "De zon schijnt, de wind zit goed, dus het gaat een mooie etappe zijn."