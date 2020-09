Alexey Lutsenko na ritwinst: "Hier droomt iedere renner van"

Alexey Lutsenko mag zich de beste noemen van de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk. De Kazak reed alleen over de finish na een sterke slotklim.

Lutsenko was mee met de acht ontsnappers en hield de hele tijd gelijke tred. Door het hoge tempo moesten de anderen één voor één lossen. Met een gemiddelde van 42km/u was de zege dan ook niet gestolen.

Voor Lutsenko ook meteen de eerste zege sinds 2019. "Ik heb hier heel hard voor gewerkt om dit te bereiken", was Lutsenko euforisch. "Dit is dan ook nog eens een ritzege in de Tour, hier droomt iedere renner van."

Ze begonnen met acht, maar uiteindlijk kwam Lutsenko alleen over de streep. "Ik heb op geen enkel moment moeten lossen. Maar Vinokourov had mij vooraf gewaarschuwd voor de iets steilere stukken. Ik heb steeds mijn eigen tempo aangehouden, zodat ik op de steile stukken alles kon geven."

Lutsenko gaf aan dat Vinokourov een grote steun is geweest voor de ritzege. "Ze deden alles perfect. Vinokourov had mij gisteren al gezegd dat ik moest proberen meegaan met de vluchters, aangezien ik al een achterstand had van zes minuten. Dat is gelukt en ik heb dan ook alles gegeven in die slotklim van 11 km."