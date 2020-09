Bauke Mollema zag zwakke Bernal: "Hij moest een gaatje laten"

Bauke Mollema werd zesde vandaag in wat ook de zesde etappe was van de Tour de France. De Nederlander was tevreden over zijn race, maar zag vooral dat Bernal het moeilijk had.

De Colombiaan van Team Ineos kampte voorafgaand de Tour met rugklachten en echt indruk wist hij nog niet te maken. Dat zag ook Mollema. "Op een bepaald moment is Kwiatkowski tempo aan het maken en moet Bernal een gaatje laten. Ik hoorde hem ook naar Kwiatkowski roepen dat hij het rustiger aan moest doen." Over zijn eigen race was Mollema wel tevreden. "Ik wou bij de andere kopmannen blijven. en dat is me gelukt Er werd vooral tempo gereden. Het was een loper en ik heb de hele tijd op het buitenblad gereden. "