Oliver Naesen: "Vandaag mag ik mijn kans wagen"

Oliver Naesen rijdt deze Tour vooral in dienst van Romain Bardet, al heeft die zijn zinnen niet gezet op Tourwinst.

"Hij is veel aangenamer. Doordat het klassement geen obsessie is, is hij veel rustiger. Hij oogt frisser en energieker", zegt Naesen in Vive le Vélo.

Normaal gezien rijdt Naesen in dienst van Bardet, maar af en toe mag hij zo eens zijn kans wagen. "Ik rijd nog steeds in dienst van Bardet, maar zo een of twee keer mag ik mijn kans eens wagen. Vandaag is zo'n dag. Voor een renner als mij liggen er kansen vandaag, want er is veel wind."

Al rijdt Naesen wel in ecomodus, aangezien zijn focus ligt op de klassiekers en het Belgisch Kampioenschap. "Ik ben momenteel aan het doseren, zodat ik in oktober in schoonheid kan afsluiten met de Ronde en Roubaix."