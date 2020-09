Philippe Gilbert en Lotto-Soudal komen met update na gebroken knieschijf: haalt 'Phil' de klassiekers?

Na dag 1 in de Tour moest Lotto het stellen zonder twee van zijn sterkhouders, want Philippe Gilbert en John Degenkolb moesten opgeven. Nu is er meer nieuws van het front van de Belg, alhoewel?

Philippe Gilbert liep in rit 1 meteen een gebroken knieschijf op en moest daardoor meteen opgeven in de Tour de France. Nieuwe MRI-scan Ondertussen is er een nieuwe MRI-scan geweest en die heeft enigszins positief nieuws opgeleverd: "De breuk kon beter gezien worden, verder is er niets te zien", aldus Lotto-Soudal. Of hij de klassiekers zal halen? Daar wil de ploeg zich nog niet over uitlaten, al komt er na het weekend meer nieuws: "Er is voorlopig nog geen enkel zicht wanneer hij opnieuw zal koersen."