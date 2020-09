Slagveld in zevende etappe Tour de France: welke sprinters hebben al moeten lossen?

De zevende etappe in de Tour de France zorgt voorlopig voor een verrassing. Bora-Hansgrohe heeft de debatten vroeg geopend en daardoor hebben al heel wat sprinters moeten afhaken.

Het plan van Bora-Hansgrohe is duidelijk. Ze maakten de wedstrijd van in het begin zeer hard, waardoor enkele sprinters hebben moeten afhaken. Zo rijden onder meer Ewan, Nizzolo, Bol en Pedersen al op 7 minuten van het peloton.

Ook Oliver Naesen heeft de slag gemist. De renner rijdt, samen met onder meer Sam Bennett, rond op zo'n 4 minuten van het peloton. Sagan is echter nog niet zegezeker, want met van Aert, Stuyven en Van Avermaet zijn er nog enkele renners in het peloton die zeker een kans willen wagen op het einde van de rit.