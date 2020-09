Strijd om klassement na rit 8: slechts één kopman bij Jumbo-Visma, snedige Pogacar en Pinot weg

Bij het opmaken van de balans na rit 8 is één ding duidelijk: Jumbo-Visma en Ineos hebben allebei maar één kopman. Het verhaal van de drie kopmannen voor beide ploegen, waar in de aanloop naar de Tour sprake van was, is voltooid verleden tijd.

Zoals verwacht zijn er in de eerste Pyreneeënrit een aantal renners in de top tien achteruit gegaan. Helemaal verdwenen is Thibaut Pinot, die door een opspelende rug een pak minuten aan de broek kreeg en zelfs niet meer aan een klassement hoeft te denken. Voorts verliest Tom Dumoulin tien plaatsen omdat die zich schikt een rol als meesterknecht.

Dumoulin gaf de vorige dagen al aan niet echt goed te zijn en zette zich op de Peyresourde op kop, in dienst van Roglic. Dumoulin maakte er nog een flinke kopbeurt van, maar verloor daarna natuurlijk zelf wel tijd. Bij Jumbo-Visma zetten ze alles op Roglic. Niet geheel zonder risico, want die bleek ook niet helemaal onfeilbaar. Anders was hij wel meegegaan met zijn landgenoot Pogacar.

YATES NOG IN HET GEEL

Die viel tot drie keer toe aan en daar zat telkens best veel snee op. Zonde van de in de waaierrit verloren tijd, maar ze gaan met hem wel nog rekening mee moeten houden. Doordat het een aankomst was na een afdaling, omvatte het groepje Roglic nog meer renners dan bergop het geval was. Zo Adam Yates alsnog zijn leiderstrui behouden, terwijl het er daar lang niet altijd naar uitzag.

Nog conclusies? De Fransmannen Guillaume Martin en Romain Bardet staan netjes in de top vijf. Martin gaf eerder deze Tour al blijk van een goede vorm en Bardet sprokkelde met een late aanval wat secondjes. Bernal sluit de top vijf af. Bij hem gaat het bij momenten krampachtig en ook hij is de uitgesproken nummer één bij zijn ploeg, zonder echte schaduwkopman. Het laat de deur open voor onverwachte wendingen in deze Tour.