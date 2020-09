Yates duikt zowaar in het geel de Pyreneeën in: "Makkelijkere dag verwacht voor bergritten, Bora had andere plannen"

De klimmerskwaliteiten van Adam Yates staan buiten kijf. Toch zal niet iedereen aan de Brit gedacht hebben als mogelijke leider in de Tour bij aanvang van de Pyreneeën. Het is nu wel zover. Afwachten wat Yates daar kan. In elk geval heeft hij al een paar dagen kunnen genieten van de gele trui.

Ook in de zevende etappe wist Yates stand te houden, ondanks dat het een waaierrit werd. "Er waren een paar bepalende momenten waarbij je in goede positie moest zitten. De wind blies niet superhard, maar het was juist genoeg om scheurtjes te veroorzaken."

IN DE FINALE ALLEEN

Yates kon uiteraard rekenen op de steun van zijn ploegmaats. "De jongens hebben perfect op mij gelet, al kwam ik in de finale wel alleen te zitten. Dat kwam doordat ze mijn steeds in positie hielden en veel energie verspeelden om mij daar te houden. Ik denk dat iedereen een gemakkelijkere dag verwachtte voor de twee bergritten, maar Bora-Hansgrohe had andere plannen. Het was vrijwel volle bak van start tot finish."

Nu komen er dus twee ritten in de Pyreneeën aan. Blijft Yates zich in de Pyreneeën ook vooraan positioneren? Het belooft in elk geval afzien te worden. "Het worden twee redelijk lastige dagen."