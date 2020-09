Roglic als favoriet na de Pyreneeën nu ook aan de leiding: "Je staat niet elke dag in het geel"

Primoz Roglic rijdt de Tour om 'm te winnen en staat nu ook in het geel. Te rap of niet om het tot Parijs uit te zingen? Dat is de afweging die dan telkens gemaakt moet worden. Maar Roglic geniet er gewoon van en koestert deze gele trui alvast.

Roglic zelf wilde er ook voor gaan. "De rit was enorm zwaar, het was volle bak van in het begin. Ik zag dat mijn ploegmaats erg gemotiveerd waren en besloot daarom voor de gele trui te gaan. Ik ben superblij met het geel, zeker ook voor de jongens. Ze hielden me in een geweldige positie doorheen de koers."

Qua koerstactiek denkt de Sloveen niet dat er nu veel wijzigt voor zijn ploeg. "Ik denk niet dat de koers nu voor ons gaat veranderen. We waren al aan het koersen met de missie om te winnen in Parijs. We moeten gewoon gefocust blijven en er elke dag voor vechten."

VREUGDE OMWILLE VAN GELE TRUI OVERHEERST

Roglic ging natuurlijk ook voor de ritzege in Laruns, maar moest zijn landgenoot Pogacar voor laten. "Ik moet Tadej Pogacar feliciteren. Het is leuk om hem te zien winnen. De vorige keer dat we voor de overwinning sprintten, waren de rollen omgekeerd. Ontgoocheld ben ik niet over de uitkomst. Je staat niet elke dag in de gele trui."