Yates kiest niet tussen gele dagen of ritwinst en spreekt zich uit over klassement: "Twee Slovenen zien er goed uit"

Zijn broer Simon doet niet mee in de Tour, maar Adam heeft wel al kunnen schitteren door het geel zo lang te dragen. Eigenlijk mikte Adam Yates op een ritoverwinning. Hij heeft nu vier dagen geel gedragen. Wat zou hij nu kiezen, die gele truien of een etappezege?

Yates vindt niet dat hij echt moet kiezen. Wie weet is dit wel het droomscenario waarbij alles uitdraait in zijn voordeel. "We waren gekomen om ritten te winnen. Na rit 2 kwam ik in een goede positie te staan en later in de gele trui. Dat is een trui die iedereen wil dragen, daar droom je van als je opgroeit. Het is een eer, ook voor het team."

TEMPO HOUDEN

De voldoening was dus groot en die hoop een ritzege heeft Yates nog lang niet opgegeven. "Er komen ook nog genoeg kansen, ik denk dat de tijd aan mijn kant staat." Wist de Brit van Mitchelton-Scott na de achtste rit dat het moeilijk zou worden om na de tweede Pyreneeënrit in het geel te staan? "Ik neem het dag per dag. Ik weet dat ik mijn tempo moet houden", gaat Yates er nuchter mee om.

De huidige nummer 15 uit de stand weet natuurlijk ook wel welke klasse mannen als Bernal en Roglic hebben. "Het was nooit de bedoeling om een klassement te rijden of de strijd aan te gaan met de klassementsmannen. Gisteren was een perfecte rit geweest om mee in de aanval te gaan, maar dat kun je niet doen als je de gele trui draagt."

ALLES DICHT BIJEEN IN KLASSEMENT

Yates heeft de kandidaat-eindwinnaars van dichtbij aan het werk gezien en heeft zo zijn eigen favorieten voor de eindzege. "De twee Slovenen zien er erg goed uit, hé. Het is nog te vroeg om het echt te zeggen. Alles ligt nog dicht bijeen, maar de twee Slovenen rijden goed."