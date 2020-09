Gilbert blikt terug op eerste Tourweek, met ook lof voor Van Aert: "Ervan onder de indruk dat hij het zo goed beheerst"

Voor Philippe Gilbert is het helaas geen erg lange Tour geworden, met die valpartij op de eerste dag, die hem opzadelde met een gebroken knieschijf. Gelukkig zit hij weer op de fiets en heeft hij dus ook weer de goesting om het over de Tour te hebben.

Bij Europe 1 legt Gilbert uit hoe het komt dat hij toch alweer op de fiets zit, terwijl bij hem een gebroken knieschijf werd vastgesteld. "Het is een verticale breuk, ik kan dus met de fiets rijden. Ik ben begonnen met een paar kalme ritten. Ik probeer mijn conditie terug te vinden."

Het moet toch een ontgoocheling zijn dat de Tour er zo snel op zat voor hem. "Het is een speciaal jaar, met alles rond Covid. We moesten geduldig zijn om weer te hervatten. Ik trok met vertrouwen naar de Ronde van Frankrijk en dan heb je na 100 kilometer een val die beslist dat dit het eindpunt is."

Gelukkig won Ewan een etappe met een magnifieke sprint

Lotto was die dag in één klap twee renners kwijt. "Wat met Degenkolb gebeurd is, is jammer. Hij reed de rit op zijn eentje uit. Hij heeft echt getoond dat hij nog de moed had en passie voor de Ronde van Frankrijk. Hij verdiende het om opgepikt te worden. Als de schade te erg was om door te gaan, dan was het maar zo. Voor zijn vertrouwen was dat beter geweest. Gelukkig won Ewan een etappe met een magnifieke sprint."

Dé man waar iedereen met grote ogen naar kijkt is natuurlijk Wout van Aert. "Wout vervult een belangrijke rol. Ik ben ervan onder de indruk dat hij het allemaal zo goed beheerst. Hij komt uit de cross en in de Tour kom je mannen met ervaring tegen."