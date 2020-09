Lotto Soudal verwelkomt 21-jarige Italiaan die top vijf reed in Giro voor U23: "Hier ben ik zo blij mee"

Lotto Soudal zet naast de gevestigde waarden in de toekomst in op de jeugd, onder andere op de Italiaan Filippo Conca. Hij is de volgende jonge renner die Lotto aan zich bindt. De 21-jarige renner komt momenteel uit voor het continentale Biesse Arvedi.

Conca is pas nog vijfde geëindigd in de Giro voor beloften, een wedstrijd die gewonnen werd met Tom Pidcock. Uiteraard is Conca in de wolken met zijn overstap naar Lotto Soudal en de WorldTour. “Hier ben ik zo blij mee. Ik zal er ook alles aan doen om niet te ontgoochelen. Mijn ultieme droom is een rit te winnen in een grote ronde, maar dat is voor later. Eerst moet ik mijn plaats vinden in de ploeg en zal ik heel graag helper zijn."

John Lelangue gelooft alvast in hem. "Filippo Conca is meer dan een goede renner", aldus de General Manager van de ploeg. "Hij heeft absoluut de juiste ingesteldheid. We geloven in hem. Het is een grote stap vooruit voor hem, maar we zullen hem in alles bijstaan. Zijn aanwerving maakt deel uit van een groter verjongingsplan dat we hebben met Lotto Soudal."