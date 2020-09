Naesen heeft eigen kijk op coronaproblematiek bergop: "Je kan moeilijk kwaad zijn op een ezel omdat het een ezel is"

Ook voor Oliver Naesen is het vandaag mondmasker opzetten en zo naar de testfaciliteiten gaan om te zien of hij geen Covid-19 heeft. Moesten er dinsdag positieve testen uit de bus vallen, zal er al snel gewezen worden naar de toestanden op de beklimmingen in de Tour.

Naesen voelt zich wel goed en gaat er dus vanuit dat hij het coronavirus niet heeft opgelopen. "Ik kan mij moeilijk voorstellen dat je er dan niets van voelt in toch wel het zwaarste sportevenement ter wereld. Dat lijkt mij heel sterk", zegt Naesen bij VTM Nieuws. 19 OP 20 FANS DOEN HET GOED De renner van AG2R gaat wel akkoord met de mening van Christian Prudhomme, die stelde dat 95% van de fans zich aan de regels houdt. "Negentien op twintig mensen dragen een masker. Het is dat ene kieken die er geen draagt die het voor iedereen verpest. Heel het imago van de wielersupporter wordt daarmee om zeep geholpen." Naesen bleef bij een metafoor met dieren, toen hij zijn antwoord gaf op de vraag of hij dan boos is als hij ziet dat mensen zich niet gepast gedragen. "Je kan moeilijk kwaad zijn op een ezel omdat het een ezel is. Dat brengt niet op."