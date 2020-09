🎥 Pascal Ackermann doet Ewan na (tot 3x toe!) en opent met winst in Italië, ook meteen valpartijen in Tirreno

In de Tour pakte Caleb Ewan uit met een hele straffe sprint, maar Pascal Ackermann liet zien dat hij niet voor de Australiƫr moet onderdoen. Integendeel. In de openingsetappe van de Tirreno kroop Ackermann tot driemaal toe door een klein gaatje om alsnog naar winst te spurten.

Rustdag in de Tour, maar wel koers op hoog niveau met de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico. Net als de eerste dag in de Tour werd die helaas gekruid met valpartijen. Een massale crash in het midden van het peloton met één kilometer te gaan zorgde voor opschudding.

Het was dan uitkijken wie wel recht kon blijven en het hoofd koel kon houden te midden de chaos. Ackermann moest van erg ver komen, maar was volledig ontketend in de laatste hectometers. De Duitser ging rechts buitenom, zoals Ewan ook in de Tour deed bij Sagan. Vervolgens moest Ackermann nog eens langs rechts door een klein gaatje.

Ook dat liep goed af en eigenlijk was hetzelfde noodzakelijk om Cort te passeren. Dat deed Ackermann net voor de streep. Het was Gaviria die nog tweede werd en Cort eindigde als derde. Met Rickaert op plek zeven en Allegaert op plaats negen finishten ook twee Belgen in de top tien.