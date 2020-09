Pozzovivo opnieuw pechvogel na eerdere zware blessures en verlaat de Tour: "Het was elke dag een ongelooflijke pijn"

Geen Domenico Pozzovivo meer in de Tour de France. Dat komt niet geheel onverwacht, want aan zijn houding op de fiets zag je dat hij het moeilijk had. Pozzovivo is in zijn loopbaan niet gespaard gebleven van ernstige blessures en maakte ook vorig jaar nog een heel zware valpartij mee.

Toch haalde de Italiaan de Tour, maar met twintig kilometer te gaan in de openingsetappe kwam hij opnieuw ten val nadat hij in contact kwam met een toeschouwer die een foto moest nemen. Opvallend: het was teammanager Bjarne Riis die besliste om hem uit de Tour te halen. "Ik heb gezien hoe hij elke dag heeft afgezien en we zijn tot de conclusie gekomen dat het beste voor hem is om te stoppen", aldus de Deen. RISICO TE GROOT Pozzovivo legt uit waarom hij ondanks de opgelopen elleboogblessuretot aan de eerste rustdag toch bleef vechten. "Ik wilde de Tour niet verlaten zonder te zien of mijn lichaam kon herstellen in de loop van de koers. Het was elke dag een ongelooflijke pijn. Het risico op nog eens een valpartij en het dan nog erger te maken is simpelweg te groot." Het is nu uitkijken wat dit seizoen voor hem nog kan brengen. "Ik ga nu focussen op een zo vlug mogelijk herstel en kijk dan vooruit naar mijn volgende doel, wat hopelijk de Giro zal zijn."