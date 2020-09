Van Aert koerst nog altijd op een wolk: "Meestal 10 keer tegen de muur rijden, om het 1 keer af te maken, nu andersom"

De Tour is tien dagen ver en Wout van Aert trapt nog altijd als een mes door boter. Er komt maar geen einde aan zijn hoogvorm. Van Aert kan het zelf ook maar moeilijk geloven, maar het is wel de realiteit. En ondertussen kijkt heel de wereld mee.

Op de eerste rustdag trachtte Wout van Aert te verwoorden hoe het is om dit allemaal te beleven. "Het voelt een beetje absurd aan. Zeker bij mijn tweede ritzege kreeg ik het gevoel alsof alles lukte. Normaal ga je tien keer met je hoofd tegen de muur rijden, om het dan één keer af te maken. Nu lijkt het wel andersom."

Nu geniet ik van elke fietstocht

In een hele wielercarrière kom je wellicht niet al te veel van zulke periodes tegen. "Ik probeer ten volle te beseffen dat dit niet normaal is. Ik probeer er dan ook van te genieten. Vroeger had ik wel eens een dag dat ik er minder zin in had, maar nu geniet ik van elke fietstocht. Er is de laatste maanden nog geen dag voorbij gegaan zonder dat ik mijn fiets heb aangeraakt."

En winnen doet meer winnen, dat lijkt bij Wout van Aert alvast het geval te zijn. Hij heeft als wielrenner dan ook al genoeg miserie gekend. "Ik ben altijd iemand geweest die wil winnen, dat werkt ook verslavend. Na die moeilijke periode die ik achter de rug heb, is het aangenaam om opnieuw te winnen."