Burgemeesters hebben beslissing genomen: fans niet welkom op hellingen Ronde van Vlaanderen

Slecht nieuws voor de wielerfans die graag op een helling naar de Ronde van Vlaanderen wilden kijken. De burgemeesters van de gebieden waar de Ronde van Vlaanderen zal komen, hebben besloten om de hellingen af te sluiten.

Geen supporters op de bekende hellingen van de Ronde van Vlaanderen dit jaar. De burgemeesters van de gebieden waar de Ronde van Vlaanderen zal komen, hebben volgens Het Laatste Nieuws namelijk besloten om de hellingen af te sluiten.

De burgemeesters zijn namelijk niet te spreken over de gebeurtenissen in de Tour de France, waar alle supporters zeer dicht bij elkaar staan. Flanders Classics, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, roept dan weer op om de klassieker thuis te bekijken in de zetel.