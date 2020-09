Michel Wuyts over enkele Belgen in de Tour de France: "Daar zou Jasper Stuyven voor winst kunnen gaan"

Vandaag beginnen de renners in de Tour de France aan de tweede week. Volgens analist en wielercommentator Michel Wuyts liggen er in de tweede week kansen voor Jasper Stuyven Oliver Naesen.

Volgens Michel Wuyts doet Jasper Stuyven het voorlopig goed in de Tour de France. "In een massasprint haalt hij er voorlopig het maximum uit. In de rit van vandaag, woensdag en zaterdag liggen kansen voor Stuyven", aldus Wuyts in een analyse bij Sporza.

Oliver Naesen moet volgens Wuyts op dezelfde ritten mikken als Stuyven, maar: "Ik had meer van Naesen verwacht. Zijn grappige interviews moet hij omzetten in resultaten. Hij zal de komende dagen moeten proberen meeglippen in een vlucht."

Tiesj Benoot stelt dan weer teleur, maar Wuyts legt uit dat het met zijn rugproblemen te maken heeft. "Het komt er voorlopig niet uit. Ik ken geen andere oorzaak dan zijn rugproblemen. Hij botst op zichzelf", staat te lezen bij Sporza.